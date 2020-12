Barcellona-Juventus, Koeman al veleno contro l’arbitro: “hai buoni amici in Italia”

9 Dicembre 2020 20:11

Ronald Koeman polemico dopo la sconfitta in Barcellona-Juventus: l’allenatore blaugrana al veleno contro l’arbitro Stieler

In Barcellona-Juventus la squadra arbitrale ha avuto un gran lavoro da fare. Due calci di rigore assegnati (il primo un pò generoso), un terzo annullato per fuorigioco così come il gol di Leonardo Bonucci. Arbitraggio tutto sommato corretto, che non ha influito sullo 0-3 della Juventus che ha meritato il rotondo successo maturato al Camp Nou. Ronald Koeman non è stato dello stesso avviso. Secondo quanto riportato da ‘Marca’ infatti, l’allenatore della squadra catalana si sarebbe rivolto all’arbitro Stieler dicendogli: “hai buoni amici in Italia“. Anche Jordi Alba durante la partita ha mostrato un certo risentimento verso le decisioni dell’arbitro urlandogli: “quando sei cattivo, bastardo“, salvo poi scusarsi nell’intervallo.