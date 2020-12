Barcellona-Juventus, la sportività dei catalani: Cristiano Ronaldo e Messi celebrati come GOAT [FOTO]

7 Dicembre 2020 17:27

In vista della sfida di Champions League Barcellona-Juventus, i catalani celebrano Cristiano Ronaldo e Messi come i due GOAT del calcio

Martedì e mercoledì si giocheranno le partite valevoli per l’ultimo turno dei gironi di Champions League. Alcune saranno solo una formalità, altre decideranno chi passerà al turno successivo e chi dovrà accontentarsi dell’Europa League, mentre altre ancora serviranno per determinare il posizionamento nella classifica finale del girone e dunque la possibilità di avere un sorteggio più o meno favorevole agli ottavi. Quest’ultimo è il caso di Barcellona-Juventus, big match che metterà di fronte per la prima volta Messi e Cristiano Ronaldo non più in un ‘Clasico’, ma in una strepitosa sfida europea fra un’eccellenza del calcio spagnolo e una del calcio italiano. Il Barcellona ha deciso di non infiammare la vigilia anzi, ha scelto di percorrere la via della sportività: nel profilo Instagram del club catalano è apparsa una grafica che raffigura Cristiano Ronaldo e Messi in un’ideale soffitta, immersi fra i ricordi dei match passati, le instantanee dei tanti Barcellona-Real Madrid giocati e i trofei vinti dai due. A corredo della foto la scritta ‘HISTORY’ e il chiaro riferimento ai due come GOAT, i migliori della storia del calcio.