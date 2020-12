Balotelli, altro che romanticismo! La storia delle 100 rose a Dayane Mello è fake [FOTO]

12 Dicembre 2020 17:52

Mario Balotelli sbugiarda alcune dichiarazioni della ex Dayane Mello: la storia delle 100 rose rosse regalatele è una fake news

Mario Balotelli ha tante qualità ed altrettanti difetti, ma vuole sempre che sul suo conto venga detta la verità, nel bene e nel male. L’attaccante ex Brescia, trasferitosi in Serie B al Monza da pochi giorni, ha bollato come fake news una notizia del ‘The Sun’ riguardante la sua passata love story con Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello VIP verso la quale ha anche rivolto una battuta sessista in diretta tv.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Mario Balotelli ha ripreso il titolo del tabloid britannico che parla del suo romanticismo nei confronti della ex fidanzata Dayane Mello, spiegando come la storia delle 100 rose rosse regalate alla modella non sia vera. Dayane Mello aveva infatti raccontato di un lato insolitamente tenero di ‘Super Mario’ spiegando che: “una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico.”