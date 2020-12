Balotelli e non solo, la vittoria del Monza è “made in Reggina”: Barillà e Armellino in gol nel tris alla Salernitana

30 Dicembre 2020 18:10

Il Monza ha superato agevolmente la capolista Salernitana: prova di forza per gli uomini di mister Brocchi

Il Monza ha ingranato la quinta e con un Mario Balotelli in più adesso fa paura. La Salernitana cade pesantemente 3-0 sotto i colpi dei biancorossi, giunti alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare. L’inizio di questo campionato non è stato ottimo per i lombardi, ma adesso le difficoltà sono state messe da parte e il club del presidente Silvio Berlusconi sta crescendo di settimana in settimana. Una vittoria netta e pure di “marca amaranto” visto che porta la firma di Nino Barillà e Marco Armellino, due ex Reggina oggi la corte di mister Cristian Brocchi. La classifica in testa adesso si accorcia e i granata sentono il fiato sul collo di un Monza distante solo due lunghezze.