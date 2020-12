Automobilismo, terzo successo stagionale in casa Nebrosport allo slalom di Sambatello

8 Dicembre 2020 15:43

Sant’Angelo di Brolo (Messina), la scuderia Nebrosport al terzo successo stagionale allo slalom di Sambatello

In uno degli ultimi appuntamenti della stagione, la scuderia Nebrosport si toglie l’ennesima soddisfazione in un’annata travagliata. Presente all’11° trofeo Città di Sambatello andato in scena lo scorso weekend del 5 e 6 dicembre 2020 in Calabria, il team santangiolese ha raggiunto l’obiettivo che la scuderia si era prefissata alla vigilia dell’evento.

Il veloce driver Francesco Di Stefano, al volante di Peugeot 106, ha difatti conquistato il secondo alloro della stagione 2020 laureandosi campione di gruppo Racing Start 5^ zona Slalom. In gara, il pilota torrese si è invece classificato al terzo posto di classe RS1.6, terzo di gruppo e 17esimo assoluto.