Automobilismo: la scuderia RO Racing chiude con due risultati positivi il 2020

22 Dicembre 2020 14:07

La scuderia RO Racing hanno chiuso l’anno con due ottimi risultati: Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, al Rally del Ciocchetto, hanno concluso al quinto posto della generale e Jessica Scarafone, al circuito internazionale di Napoli, si è imposta nella propria categoria

Note positive per la scuderia RO racing dal Rally del Ciocchetto e dal Super Master Racing, gare disputatesi lo scorso fine settimana.

In Garfagnana Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani hanno concluso al quinto posto in classifica generale, dopo aver lottato con la loro Skoda Fabia R5, allestita dalla Erreffe, per un posto sul podio. Solo un testacoda a poche speciali dal termine ha allontanato i due ciociari dalla zona nobile della classifica.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato – ha detto Carmine Tribuzio – purtroppo non siamo stati fortunati , ma quando si corre con condizioni meteo proibitive gli imprevisti possono essere sempre dietro l’angolo. Abbiamo trovato il giusto feeling con la nostra vettura allestita dalla Erreffe e adesso, insieme al management della RO racing, stiamo valutando i possibili programmi per il 2021”.

Nuovo impegno in pista e nuova vittoria di categoria per Jessica Scarafone. La ragazza di Anagni, a Sarno, al Circuito internazionale di Napoli, ha dominato con la sua Citroen Ax con propulsore motociclistico, la classe E1 Italia nel Super master racing.

“Sono davvero felice per come sia andata la gara – ha detto Jessica Scarafone – ho trovato avversari molto tosti ed è stato assai divertente riuscire a sopravanzarli. Chiudo il 2020 con questo successo, spero di portare in porto nuovi progetti per il 2021”.