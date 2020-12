Automobilismo, risultato eccellente per Rosario Montalbano nel Challenge Ford a Magione

7 Dicembre 2020 19:37

Esordio positivo per Rosario Montalbano in pista a Magione. Il direttore sportivo della scuderia RO racing ha ben figurato nell’appuntamento conclusivo del Challenge Ford MPM

L’atto finale del Challenge Ford MPM, disputatosi ieri domenica 6 dicembre, sul circuito di Magione, in Umbria, ha avuto in Rosario Montalbano uno dei protagonisti. Il direttore sportivo della scuderia RO racing, a bordo della Ford Ka in configurazione trofeo, al suo esordio in pista, ha subito fatto segnare la pole position in qualifica. Posizione che, in gara uno, è stata utile per poter assicurare all’alfiere della scuderia il successo nella categoria riservata ai gentleman e la seconda posizione assoluta.

In gara due con partenza da fermo e a posizioni invertite rispetto alla classifica di gara uno, il portacolori del sodalizio di Cianciana ha dato vita ad una splendida rimonta che gli è valsa il terzo gradino del podio e la piazza d’onore tra i gentleman. “Risultato oltre le più rosee aspettative – ha detto Rosario Montalbano al termine della manifestazione – con ben quattro piloti in lotta per l’aggiudicazione del campionato, non credevo di essere così competitivo sin dalle prime battute e poter inserirmi nella lotta per il successo. Un fine settimana davvero proibitivo per le condizioni meteo che non mi hanno per niente scoraggiato, la vettura è davvero divertente”.