Auto: Mit, a novembre nuovo calo, -8,34% con 138.405 immatricolazioni

1 Dicembre 2020 18:05

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – Nuovo calo per il mercato automobilistico italiano: infatti – come spiega il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – a novembre la Motorizzazione ha immatricolato 138.405 autovetture, con un calo dell’8,34% rispetto allo stesso mese del 2019, quando le auto nuove vendute furono 151.001.

I dati del periodo gennaio-novembre mostrano come il mercato italiano abbia perso oltre mezzo milione di unità: infatti nei primi undici mesi la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.261.802 autovetture, pari a -28,97% rispetto al 2019, quando il totale fu di 1.776.501 auto vendute.