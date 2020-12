Australian Open, Rafael Nadal ha scelto il suo sparring partner: è l’italiano Jannik Sinner!

19 Dicembre 2020 14:15

Rafael Nadal ha scelto il suo sparring partner per la prima settimana nella ‘bolla’ degli Australian Open: è Jannik Sinner

Nei primi mesi del 2021 il giovane Jannik Sinner avrà la possibilità di rubare qualche segreto da Rafael Nadal. Il motivo? I due si alleneranno insieme in vista degli Australian Open. Il pluricampione Slam spagnolo ha deciso di scegliere il tennista azzurro come suo ‘sparring partner’ in vista della prima settimana di preparazione nella ‘bolla’ di Melbourne. Il torneo è slittato infatti all’8 febbraio a causa dell’emergenza Coronavirus, ma i tennisti arriveranno fra il 15 e il 16 gennaio in Australia, al fine di potersi sottoporre alle stringenti misure di controllo. I tennisti potranno allenarsi solo in coppia nella prima settimana, potendosi spostare solo dalla camera d’albergo al campo d’allenamento. Nella seconda settimana potranno allenarsi insieme ad un’altra coppia: Nadal e Sinner si alleneranno con Wawrinka e Schwartzman.

Non solo un’ottima occasione per migliorare dunque, ma anche un’importante investitura per Jannik Sinner che già in passato era stato elogiato da Rafael Nadal dopo la vittoria ottenuta dal maiorchino al Ronald Garros: “è un giovane talento, con tanta tanta forza e un’ottima velocità. È stata davvero dura nei primi due set e soprattutto alla fine del primo. Colpiva la palla molto forte“.