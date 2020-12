Australian Open, Andy Murray non molla: sarà in tabellone grazie ad una wild card

27 Dicembre 2020 15:37

Andy Murray sarà presente nel tabellone principale degli Australian Open: il tennista britannico giocherà grazie ad una wild card

Buone notizie per tutti i fan di Andy Murray. Il tennista britannico sarà presente agli Australian Open, primo Slam dell’anno 2021 che si svolgerà dall’8 al 21 febbraio, gazie ad una wild card. Il pluricampione Slam sembra essersi finalmente messo alle spalle le noie fisiche all’anca, per le quali ha rischiato addirittura di dover abbandonare il tennis, ed è pronto a scalare la classifica ATP che lo vede attualmente 120°. Murray partirà da Delray Beach (7-13 gennaio), sempre con una wild card, per poi prepararsi agli Australian Open: tutti i tornei australiani si svolgeranno nella bolla di Melbourne per limitare il più possibile problemi sanitari legati al Coronavirus.