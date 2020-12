Gli auguri di Natale della Red Bull, la lista di buoni e cattivi della Formula 1: per Ferrari e Mercedes c’è il carbone

25 Dicembre 2020 16:17

La Red Bull ha realizzato una particolare vignetta natalizia con la lista dei buoni e dei cattivi della Formula 1: per Ferrari e Mercedes c’è il carbone!

Fra i tantissimi post di auguri natalizi che inondano i social, quelli della Red Bull hanno sicuramente catturato l’attenzione degli appassionati di Formula 1. La scuderia di Milton-Keynes ha realizzato una particolare vignetta natalizia che riassume i buoni e i cattivi della Formula 1. Nel disegno si vede Babbo Natale intento a controllare le buone e le cattive azioni di tutti, al fine di decidere a chi andranno i regali e a chi invece il carbone. Nella lista delle buone azioni, fra i tanti protagonisti, troviamo: Lewis Hamilton, vincitore del 7° Mondiale; Max Verstappen per la vittoria a Silverstone; Alexander Albon per il primo podio stagionale; Pierre Gasly per la vittoria in Italia; i marshall e i piloti dell’auto medica che hanno salvato Grosjean dall’incendio in Bahrain.

Nella lista delle cattive azioni qualche nome si ripete: ad esempio c’è Max Verstappen per le troppe parolacce e anche Lewis Hamilton per aver buttato fuori pista Albon in stagione. Hanno un posto particolare la Ferrari, per aver allontanato Vettel in malo modo, e la Mercedes con Toto Wolff che ha permesso alla Racing Point di poter scopiazzare i progetti della macchina: a tal proposito la scuderia rosa è citata nella lista come Tracing Point!