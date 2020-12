Atletico Madrid, clamorosa squalifica per Kieran Trippier: stanga per violazione della regola sulle scommesse

23 Dicembre 2020 18:26

Maxi stangata per Kieran Trippier: il difensore dell’Atletico Madrid squalificato per 10 settimana per aver violato la regola sulle scommesse

Kieran Trippier è stato squalificato per 10 settimane e dovrà pagare una multa di 70.000 sterline. Il clamoroso provvedimento è stato preso dalla Football Association per “presunte violazioni delle regole riguardanti le scommesse“. Il calciatore del Real Madrid tornerà solo il 7 marzo, giusto in tempo per il derby contro il Real Madrid.

Secondo la BBC, il calciatore avrebbe negato 7 presunte violazioni, 4 sono state però provate nel corso di un’udienza individuale. I reati risalgono al luglio 2019. Il provvedimento, che avrebbe effetto immediato, si riferisce alla regola E8 (1) (b), che afferma: “quando un partecipante fornisce a qualsiasi altra persona qualsiasi informazione relativa al calcio, che il partecipante ha ottenuto in virtù della sua posizione all’interno del gioco e che non è pubblicamente disponibile in quel momento, il partecipante sarà in violazione di questa regola se una qualsiasi di tali informazioni è utilizzata dall’altra persona per, o in relazione a, scommesse”.