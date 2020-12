Atalanta, retroscena Papu Gomez: escluso da Gasperini per ragioni comportamentali

20 Dicembre 2020 11:42

Spunta un retroscena sull’esclusione di Papu Gomez da Atalanta-Roma: alla base della decisione ci sarebbero ragioni comportamentali

Papu Gomez è destinato a dire addio all’Atalanta, la frattura con la società e l’allenatore sembra ormai insanabile. La strada scelta inizialmente, quella della ‘professionalità’, sembrava però funzionare: l’argentino, quando chiamato in causa come contro la Juventus, ha sempre offerto una buona prestazione, anche entrando a partita in corso. Contro la Roma però, Papu Gomez non figura nella lista dei convocati. Una decisione netta, secondo ‘Il Corriere dello Sport’ dovuta a ragioni comportamentali.

Gli ultimi giorni sono stati infatti parecchio movimentai. Prima il duro sfogo social nel quale Gomez ha praticamente detto addio all’Atalanta, promettendo ‘la verità’ ai tifosi una volta lasciata Bergamo; poi l’inno della Juventus canticchiato prima della gara fra i bianconeri e l’Atalanta, noncurante delle telecamere; la mancata esultanza al gol di Freuler che ha indispettito i compagni; e adesso l’esclusione. La storia fra Papu Gomez e l’Atalanta è ormai arrivata al capolinea. La sessione di mercato invernale è alle porte: servono 10 milioni per prelevarlo dalla ‘Dea’, ma vista la situazione, non è da escludere che entrambe le parti ammorbidiranno le proprie posizioni pur di dirsi addio.