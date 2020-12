Atalanta, Papu Gomez non convocato per la partita contro la Roma: l’addio è sempre più vicino

19 Dicembre 2020 15:26

Papu Gomez non convocato per la partita contro la Roma: dopo i recenti scontri con Gasperini, l’addio dell’argentino è sempre più vicino

Papu Gomez non risulta nella lista dei convocati dell’Atalanta per la sfida contro la Roma. La decisione è stata presa da Gian Piero Gasperini per ‘scelta tecnica’. Dopo i recenti scontri dei giorni scorsi, con lo sfogo social nel quale l’argentino aveva parlato apertamente del suo imminente addio, i rapporti fra le parti sono arrivati ai minimi storici. Con l’arrivo del mercato invernale la partenza del capitano bergamasco appare sempre più evidente. L’Atalanta non ha comunque intenzione di regalare uno di quelli che, nonostante l’età, in termini di qualità e leadership rappresenta uno dei calciatori più importanti della rosa, nonchè fondamentali nello scacchiera tattico di Gasperini. Almeno, lo era. Ad aver fatto incrinare il rapporto fra capitano e allenatore sarebbe stata la tanto chiacchierata rissa nell’intervallo della sfida di Champions League contro il Midjtylland nella quale i due sarebbero venuti alle mani.