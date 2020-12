L’Argentina piange ancora: morto l’ex CT Alejandro Sabella, si era sentito male per la scomparsa di Maradona

9 Dicembre 2020 10:47

L’Argentina piange la morte di Alejandro Sabella: l’ex CT era stato ricoverato, poichè malato di cuore, alla notizia della morte di Maradona

“La morte di Maradona lo ha colpito molto ed è stato ricoverato per un controllo perché è un malato di cuore. In ospedale sarà sottoposto ad un check up completo”. Con queste parole, espresse attraverso un breve comunicato, la famiglia di Alejandro Sabella aveva annunciato nei giorni scorsi il ricovero dell’ex CT dell’Argentina, profondamente colpito dalla morte di Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore la tragica notizia della scomparsa dell’allenatore che portò l’Argentina alla finale del Mondiale 2014. Da calciatore Sabella fu un vero e proprio pioniere: fu uno dei primi calciatori argentini a giocare in Inghilterra (Sheffield e Leeds) quando i rapporti diplomatici fra i due paesi erano pessimi. Da allenatore vinse una Copa Libertadores con l’Estudiantes e ricoprì anche il ruolo di vice di Passarella sulla panchina del Parma in Italia.