Arabia Saudita, il principe Turki Bin Salman si vaccina contro il Covid con la maglia della Juventus

28 Dicembre 2020 13:39

Turki Bin Salman si vaccina contro il Coronavirus: il principe dell’Arabia Saudita si fa fotografare durante la vaccinazione con la maglia della Juventus

Nelle ultime ore, in diverse parti del mondo, è iniziato il cosiddetto ‘V Day’, il giorno delle prime vaccinazioni contro il Coronavirus. Anche in Arabia Saudita si sono svolge le prime somministrazioni del vaccino, alle quali hanno partecipato anche i membri della famiglia reale. A far notizia, in particolare, è stata la vaccinazione del 33enne principe Turki Bin Salman, presentatosi con un look davvero particolare. Il figlio del re Salman si è presentato con la t-shirt della Juventus e la foto della sua vaccinazione è diventata virale sui social proprio grazie a questo particolare dettaglio.