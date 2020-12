Antonio Errigo di Roccella Jonica a soli 10 anni è il primo campione del Campionato Regionale Calabria ACI Karting

18 Dicembre 2020 17:22

Un risultato importante è stato raggiunto, nel Campionato Regionale Calabria ACI Karting, dal giovanissimo Antonio Errigo, di Roccella Jonica

In un anno difficile, condizionato dalla pandemia, il giovanissimo Antonio Errigo vince il suo primo torneo del Campionato Regionale Calabria ACI Karting alla prima esperienza agonistica a soli 10 anni. Il talento roccellese con la passione della velocità, ha dominato per tutto il campionato mancando il podio solo nella nell’ultima competizione nella quale, per un contatto fortuito, è andato fuori pista vedendo sfuggire per un soffio il punteggio pieno.

Lo score fino ad allora raggiunto gli ha consentito di laurearsi campione regionale della categoria con 50 punti. Un risultato che lancia Antonio Errigo e conferma il team Evoli Racing fucina di giovani talenti tra i quali fa parte anche Leonardo Eliconi, secondo classificato, proiettando i giovani piloti nel palcoscenico nazionale.

Un risultato importante per uno sport, quello dei Go-Kart che ha avuto origine oltreoceano e che in Italia, dal 1957 ad oggi propedeutico alla carriera da pilota automobilistico. “Cercherò di dare il meglio di me in pista nei prossimi appuntamenti anche nazionali! Sono carico e ringrazio gli sponsor Rupes e GioIce per il supporto!”, ha dichiarato il giovane Antonio.