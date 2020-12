Antoine Griezmann, il nuovo look fa discutere: le treccine da scolaretta non piacciono ai tifosi del Barcellona [FOTO]

17 Dicembre 2020 13:17

Il nuovo look di Antoine Griezmann diventa virale: le treccine da scolaretta però non piacciono ai tifosi del Barcellona che lo invitano a concentrarsi più sulle partite

Dalla cresta ai ricci, poi il codino e la rasatura completa, il capello biondo ossigenato e la coda. Antoine Griezmann ama sempre cambiare look ai suoi capelli, ma l’ultimo scelto forse è un po’ esagerato. L’attaccante francese si è presentato in campo nella sfida fra Barcellona e Real Sociedad con delle treccine in stile ‘scolaretta’! I tifosi catalani, già messi a dura prova dalla situazione Messi (pronto a lasciare la squadra) e da una stagione altalenante, non hanno preso bene l’ennesimo colpo di testa del calciatore francese che, a dirla tutta, non si sta esprimendo al massimo delle sue potenzialità in campo. “Ma nessuno dice a questo ragazzo di smetterla di fare queste pagliacciate e che si concentri sul gioco?”, ha scritto un tifoso sui social. Un altro supporter ha ribadito: “Qualcuno gli dica che è un look ridicolo, se c’è qualcuno che lo ama glielo dica”.