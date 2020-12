Anthony Joshua, il ritorno sul ring è magnifico: destro terrificante, Pulev finisce ko

13 Dicembre 2020 00:32

Anhtony Joshua batte Kubra Pulev alla 9ª ripresa: il pugile britannico stende l’avversario con un destro violentissimo

La Nobile Arte torna protagonista in un saturday night ricco di emozioni. La SSE Arena di Londra si riempie, seppur solo di 1000 persone a causa delle ristrettezze del Covid, per il ritorno sul ring di Anthony Joshua. Il pugile britannico gioca in casa questa volta e torna fra le 16 corde ad un anno di distanza dall’incontro che lo vide battere Andy Ruiz Jr. a ‘Clash of the Dunes’, nel deserto dell’Arabia Saudita, match nel quale riscattò l’onta della sconfitta subita 6 mesi prima. Il nativo di Watford, Campione Olimpico di Londra 2012, sfiderà Kubrat Pulev, pugile bulgaro che vanta una sola sconfitta in carriera contro Wladimir Klitschko arrivata dopo 20 successi di fila, nel main event della serata con in palio le cinture WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi e soprattutto il biglietto per affrontare Tyson Fury per la riunificazione totale del titolo della classe regina.

Il match non delude le attese. Anthony Joshua, favorito della vigilia domina l’incontro con la sua solita classe ed eleganza che lo contraddistinguono. Il pugile britannico lavora benissimo con il jab, apre la guardia dell’avversario e poi piazza una serie di colpi che fanno già malissimo nelle prime riprese: uppercut nel 3° round, Pulev sorride; gancio destro e montante destro nel quarto round, Pulev contato per due volte, ma resiste. Il bulgaro dimostra grandi doti da incassatore, resiste a 3 montanti di Joshua in un martellante 7° round e piazza un destro velenoso nell’ottava ripresa nella quale il ‘Cobra’ è andato meglio dell’avversario. Nel 9° round però, Joshua decide di accelerare e mette la parola fine all’incontro: 3 montanti fanno barcollare e poi cadere Pulev che si rialza a stento, successivamente un destro terrificante lo mette al tappeto sanguinante. Il bulgaro non si rialza più. Anthony Joshua si impone per knockout e lancia la sfida a Tyson Fury!