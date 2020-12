Anthony Joshua, il destro fulminante che mette ko Pulev: il colpo è terrificante! [VIDEO]

13 Dicembre 2020 00:45

Anthony Joshua torna sul ring ad un anno di distanza e regala spettacolo. Il pugile britannico fa impazzire i 1000 spettatori ammessi alla SSE Arena di Londra grazie ad una roboante vittoria su Kubrat Pulev arrivata con uno strepitoso ko. Alla 9ª ripresa Anthony Joshua decide di mettere la parola fine all’incontro con una serie di colpi a dir poco devastanti: prima 3 montati di fila fanno andare in ginocchio l’avversario che si rialza a stento, poi un terrificante e fulmineo diretto destro lo fa crollare al tappeto sanguinante. L’arbitro decreta la fine del match per ko!

