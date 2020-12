Un anno di ricerche su Google: un 2020 tra Coronavirus e “come fare il pane”. Jole Santelli tra i personaggi più cliccati

9 Dicembre 2020 17:12

Il Presidente della Regione Calabria Jole Santelli figura nella categoria degli addii con personaggi del calibro di Maradona, Kobe Bryan e Gigi Proietti

Il Coronavirus è il protagonista su Google quest’ann0. Lo certifica “Un anno di ricerche 2020”, l’appuntamento con ciò che gli italiani hanno cercato su Big G nel corso di questi 12 mesi. In vetta alle parole più cliccate c’è appunto “Coronavirus”, fra i “cosa significa” il termine pandemia e fra i “fai-da-te” per la cura della persona l’amuchina. In cima all’elenco tutte parole facilmente riconducibili: bollettino, congiunti, contagi, nuovo Dpcm, smart working, Rsa, Protezione civile, “come fare il pane in casa”.

A chiudere la classifica delle parole di maggior tendenza ci sono Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre, il mito del basket Kobe Bryan deceduto a causa di un incidente in elicottero con la figlia Gianna e altre sette persone il 26 gennaio. Entrambi sono ovviamente anche in testa alla categoria “Addii” davanti a grandi e indimenticabili nomi come Gigi Proietti, Ezio Bosso, Ennio Morricone, Sean Connery, il giornalista sportivo Franco Lauro ed anche il Presidente della regione Calabria Jole Santelli.

Tra gli eventi più cercati dagli italiani nel 2020 ci sono infine il campionato di Serie A, le elezioni Usa e il Festival di Sanremo.