Angela Marcianò, Falcomatà, Luca Gallo, Rino Gaetano e il mitico Tony: le carte napoletane diventano calabresi tra bergamotto, anfore e ulivo [FOTO]

Il classico “mazzo da 40” di carte napoletane diventa calabrese, con la presenza dei personaggi della nostra regione e della nostra città più importanti

Un’idea fantasiosa, sicuramente innovativa e curiosa, in un periodo dell’anno in cui gli oggetti in questione ricoprono una valenza “storica”. L’agenzia pubblicitaria e grafica “Bisestyle” ha infatti inventato le carte plastificate… calabresi. Il tradizionale “mazzo da 40” che – nella raffigurazione classica di Re, fante e donna – impersonifica diversi personaggi importanti della storia e dell’attualità della nostra regione. Da Giuseppe Falcomatà al presidente della Reggina Luca Gallo, passando per la prima donna candidata a Sindaco – Angela Marcianò – ai vari Conte, Azzolina e Speranza. Le illustrazioni sono state realizzate da Gab Artist.

A cambiare per primi, rappresentando le essenze e le bellezze naturali della Calabria, sono i 4 segni delle carte napoletano: l’oro, i bastoni, le spade e le coppe che diventano rispettivamente Bergamotto (l’oro di Reggio Calabria), bastoni di rami d’ulivo, simboli della sanità e anfore greche.

Il bergamotto raffigura tre personaggi attuali della città dello Stretto: il sindaco Giuseppe Falcomatà , Re d’oro, che scende a gettare l’umido, il Presidente della Reggina Luca Gallo a cavallo e la Dottoressa Angela Marcianò , prima donna a candidarsi a Sindaco di Reggio Calabria.

, Re d’oro, che scende a gettare l’umido, il Presidente della Reggina Luca a cavallo e la Dottoressa Angela , prima donna a candidarsi a Sindaco di Reggio Calabria. I baroni di rami di ulivo sono quelli impugnati dal presidente del Consiglio Conte e dai ministri Azzolina e Speranza attraverso i vari DPCM.

e dai ministri e attraverso i vari DPCM. I simboli della sanità, invece, sono il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì , il commissario dimissionario Saverio Cotticelli e il nuovo Guido Longo .

, il commissario dimissionario Saverio e il nuovo Guido . Le coppe, diventate invece anfore greche, raffigurano tre personaggi storici calabresi, “vanti” della nostra terra: Gianni Versace, Rino Gaetano e Mia Martini.

La vera sorpresa, però, è il jolly del mazzo: il mitico Tony Marino, 41 esima carta e simbolo speciale.

Fino al 10 gennaio 2021, insieme alle carte arriverà il calendario 12 mesi, con 12 gigantografie dei personaggi delle carte tutti disegnati tutte a mano. Sono anche presenti le t-shirt speciali, come si può vedere nella FOTOGALLERY in alto. Sfogliala per scoprire le 40 carte calabresi.

Per ricevere le carte cliccare QUI.