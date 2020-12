Anas: limitazioni sull’A2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Salerno

28 Dicembre 2020 16:15

Anas: dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle 06:00 di domani, chiusa al traffico la carreggiata nord con uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Fratte

Per consentire alla Società Autostrade Meridionali S.p.A l’installazione di 2 pese dinamiche destinate al controllo da remoto dei mezzi pesanti in ‘over load’ in transito sulle opere della tratta Salerno-Cava dei Tirreni dell’Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Salerno. Nel dettaglio, a partire dalle ore 21 di questa sera e fino alle ore 06:00 di domani mattina sarà in vigore la chiusura al traffico della carreggiata nord dell’A2 dir Napoli, al km 0,600 con uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Fratte. A partire da domani e fino al 31 dicembre 2020, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, saranno in vigore dei restringimenti in carreggiata nord, con chiusura alternata delle corsie di sorpasso e di marcia, dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione Salerno, dal km 23,800 al km 23,220. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148