Alma Patti Basket, rinviata gara con Civitanova Marche: c’è un caso positivo al Covid

18 Dicembre 2020 23:12

Un caso positivo al Covid nell’Alma Patti Basket: rinviata la gara contro Civitanova Marche

Alma Patti comunica il rinvio a data da destinarsi della gara in programma domenica 20 dicembre 2020 contro Fe.ba Civitanova Marche. All’esito dei consueti tamponi a cui il team si è regolarmente sottoposto prima di ogni trasferta è emerso un caso di positività al Covid-19. La dirigenza con al vertice il presidente Attilio Scarcella ha attivato tutti i protocolli necessari. Le nostre atlete non lasceranno Patti durante il periodo natalizio. In settimana è stata ufficializzata la data in cui verrà recuperato il match non disputato contro Firenze, si tratta del 10 dicembre. La prima di ritorno prevista contro La Spezia è stata invece rinviata alle ultime giornate di campionato. L’Alma Patti ringrazia Fe.Ba Civitanova Marche per la collaborazione mostrata in questo momento di difficoltà. Resto a disposizione