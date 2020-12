Alma Patti Basket: aggiunta al roster la classe 2003 Alice Caliò

1 Dicembre 2020 19:20

Le dichiarazioni del presidente Scarcella

L’Alma Patti Basket ha aggiunto al proprio roster Alice Caliò. Ala grande nata a Siracusa, 181 cm, arriva con la formula del prestito in doppio tesseramento dalla neonata società fondata da coach coach Santino Coppa a Noto (SR). Avrebbe dovuto giocare quest’anno la Serie B, ma a campionati ancora fermi è stato raggiunto un accordo per tornare a calcare il parquet con la società del presidente Attilio Scarcella. Caliò conosce già la seconda serie nazionale, come spiega l’assistente coach Laura Perseu sua allenatrice nelle giovanili dell’Andros Basket Palermo poi Sicily By Car Palermo Basket.

“E’ una 2003 sicuramente futuribile scoperta e formata da Santino Coppa. Ha esordito già in Serie A2 andando subito a punti e in Serie A1 lo scorso anno. Ha giocato le giovanili con la Sicily By Car Palermo Basket e con la stessa la squadra la Serie B; gli stessi campionati con la Nuova Trogylos Priolo. La conosco bene perché l’ho allenata negli ultimi anni. E’ una giocatrice per noi interessante, una lunga dinamica che può darci una mano in allenamento e quando entrerà nei nostri meccanismi anche spendendo minuti in campo”.

Il presidente Attilio Scarcella ha dato il benvenuto alla giocatrice diciassettenne aggregata alla prima squadra già domenica scorsa contro Umbertide: “La famiglia dell’Alma Patti cresce e accoglie un profilo interessante come quello di Alice. Passerà con noi un anno importante per sua crescita crescita. Ha scelto l’Alma Patti perchè può trovare qui lo spazio giusto per proseguire il suo percorso di giocatrice, le faccio i miei migliori auguri”.