Allerta Meteo: l’avviso della Protezione Civile. Temporali al Sud: allerta arancione in Sicilia, giallo in Calabria

2 Dicembre 2020 21:24

Allerta Meteo, forti temporali al Sud nella giornata di domani: allerta arancione in Sicilia e Campania, gialla in Calabria. L’avviso della Protezione Civile

Allerta Meteo – Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani.

Allerta Meteo: l’avviso della Protezione Civile, i dettagli sino al 4 dicembre

L’avviso prevede dalle prime ore di domani il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania. Le precipitazioni si estenderanno poi alla Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Sicilia nord-orientale e su gran parte della Campania. Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dei bacini dell’Umbria, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sui restanti settori di Campania e Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 dicembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori meridionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e su Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Emilia-Romagna e Veneto, su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, restanti settori di Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del centro-nord peninsulare, Sardegna occidentale, Basilicata, Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia occidentale e meridionale e su Calabria meridionale e centrale ionica.

Nevicate: inizialmente fino a quote di pianura al settentrione, in esaurimento nel corso della giornata, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-1000 m sul versante toscano dell’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino romagnolo e centrale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote superiori.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione su regioni settentrionali e Sardegna, in sensibile aumento sui settori costieri adriatici centro-meridionali e sulla Calabria.

Venti: forti settentrionali su Sardegna e Liguria, con raffiche di burrasca sui crinali appenninici e sulla Liguria centrale; forti orientali sui settori costieri e pianeggianti di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna con raffiche di burrasca forte sul Triestino; forti dai quadranti meridionali al Sud e sul Molise, con raffiche di burrasca sui crinali appenninici e sui rilievi della Sicilia e tendenti a rinforzare in serata fino a burrasca su zone ioniche e Puglia.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 dicembre 2020

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, con fenomeni più persistenti su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Puglia meridionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio, Abruzzo, Molise, settori costieri della Toscana, sul Triveneto e dalla sera sulla Liguria e Piemonte meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino a quote collinari sulle Alpi del Triveneto, con apporti al suolo da deboli a moderati, in attenuazione; al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino abruzzese, con apporti al suolo deboli; dalla serata fino a quote di pianura sui settori interni della Liguria e sul Piemonte meridionale, con apporti cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini occidentali e localmente sulle regioni centrali; massime in sensibile aumento sulla Pianura Padana e in sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche e al Sud.

Venti: forti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca, sulla Sardegna e sulla Sicilia; localmente forti settentrionali su tutte le zone adriatiche centro-settentrionali; localmente forti dai quadranti meridionali su tutti settori ionici e sulla Puglia, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti da nord-ovest sui settori tirrenici meridionali.

Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale; localmente molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 dicembre 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali e sull’Alta Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati su Liguria di Levante ed Alta Toscana;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Toscana, su Lazio, Umbria, Sardegna occidentale, Campania settentrionale, Calabria e settori meridionali di Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sardegna e Toscana.

Nevicate : fino a quote di pianura al Nord-Ovest, a quote collinari al Nord-Est, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui settori alpini.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Abruzzo, Molise e regioni meridionali; massime in aumento su tutto il centro-nord, localmente sensibile nei valori serali.

Venti: forti meridionali su Sardegna, con rinforzi di burrasca dal pomeriggio, in estensione a Liguria, Appennino settentrionale, zone costiere toscane e laziali, coste dell’Alto Adriatico e Puglia; tendenti a localmente forti meridionali su tutte le altre zone.

Mari: agitati il Mare di Sardegna e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini, tendenti ad agitati il Mar Ligure e dalla sera il Tirreno settentrionale.