Allerta Meteo, dopo Natale arriva il Ciclone Artico al Sud: piogge e neve in Calabria e Sicilia nel giorno di Santo Stefano [MAPPA e DETTAGLI]

24 Dicembre 2020 14:41

Allerta Meteo: il nucleo freddo di Natale si porterà verso il Sud per sabato 26, con piogge e nevicate fino a quote basse o collinari. Ecco le aree più interessate

Dopo Natale arriva il Ciclone Artico al Sud con piogge e neve in Calabria e Sicilia nel giorno di Santo Stefano. Nel dettaglio su MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “il 26 Dicembre sarà all’insegna di piogge diffuse sull’Abruzzo, sul Sud Toscana, sul Lazio, sul Molise, sulle regioni meridionali, più intense tra la Campania, la Calabria ionica e il Nord della Sicilia. Locali nevicate sul resto dell’Appennino centro meridionale a quote comprese tra 500 e 700 m tra Lazio, Sud Abruzzo, Molise, Campania e Nord Lucania, tra 700 e 1100 m più a Sud. Le nevicate, sul Centro Sud Appennino, potrebbero essere moderate tra i settori nordorientali laziali, Reatino e il Centro Sud Abruzzo, deboli su Molise e Nord/Nordest Campania, deboli o moderate tra il Centro Sud della Campania e la Calabria tirrenica settentrionale, deboli e localizzate sul resto dei rilievi calabresi e occasionalmente su quelli delle isole maggiori. Per la notte su domenica e ancora per gran parte della giornata del 27 dicembre, sono attese nubi e piogge più irregolari sul medio-basso Adriatico, più intense sul basso Tirreno, soprattutto tra la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale, ancora con nevicate tra i rilievi calabresi e localmente siciliani settentrionali, intorno a 800/900 m. Migliorerebbe progressivamente il tempo sul resto del Sud, specie nel corso di domenica”, conclude.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb