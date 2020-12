Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: piogge al Sud, allarme giallo in Calabria e Sicilia

29 Dicembre 2020 18:50

Nuovo avviso della Protezione Civile per piogge al Sud nella giornata di domani. In Calabria e Sicilia è stato diramato l’allerta giallo.

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui relativi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, fulmini e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti e’ stata valutata per la giornata di domani, 30 dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e allerta gialla su Calabria, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria, parte di Puglia, Sicilia, Sardegna, restanti settori della Campania, parte di Emilia-Romagna, di Toscana e del Friuli Venezia Giulia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 dicembre 2020