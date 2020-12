Allerta Meteo, forte maltempo nel weekend: piogge in Calabria e Sicilia [MAPPA e DETTAGLI]

19 Dicembre 2020 14:35

Allerta Meteo, avanza il maltempo nel weekend per un Ciclone Afro-Mediterraneo: attenzione in Calabria e Sicilia, mappa e dettagli

Avanza il maltempo nel weekend per un Ciclone Afro-Mediterraneo soprattutto nelle zone dell’alto Tirreno, localmente nel Nord, sulle isole maggiori e sulle aree ioniche. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, scrive: “per la giornata odierna sono attesi rovesci e locali temporali nel Canale di Sicilia, raggiungendo in serata l’isola, a iniziare dai settori meridionali, specie Ragusano, Catanese, poi verso quelli centrali in tarda serata. Per oggi, nubi irregolari sulla Sardegna meridionale e orientale, con tendenza a qualche pioggia o rovescio nel tardo pomeriggio-sera, un po’ di nubi irregolari anche sulla Calabria, Lazio, Umbria, Marche, resto del Piemonte, settori alpini, resto del Nord, ma tempo asciutto e anche con schiarite. Maggiore, ampio soleggiamento altrove o solo velature alte innocue”. “Per la notte e per domani –sottolinea Iannella- piogge e anche temporali, in intensificazione sulla Sicilia, soprattutto sui settori centro-meridionali, Agrigentino, coste meridionali, Ragusano, Catanese, piogge e rovesci sparsi sul resto dell’isola. Peggioramento notturno e ancora più nel corso di domani sulla Calabria, specie tirrenica e relativi settori appenninici, poi pioggia, nel pomeriggio di domani, domenica, anche in direzione della Lucania meridionale. I fenomeni più intensi al Sud, sono attesi sulla Sicilia orientale, verso le coste meridionali dell’isola con accumuli, entro domani sera, localmente anche verso i 40/50 mm”, conclude Iannella.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: