Allagamenti a Reggio Calabria, U.Di.Con.: “Intervengano le Istituzioni”

3 Dicembre 2020 18:14

U.Di.Con.: “il maltempo si abbatte ancora su Reggio Calabria. Sono bastati pochi minuti di pioggia questo pomeriggio per allagare completamente alcune zone, tante, della città”

“Il maltempo si abbatte ancora su Reggio Calabria. Sono bastati pochi minuti di pioggia questo pomeriggio per allagare completamente alcune zone, tante, della città. Numerosi i disagi causati alla viabilità e alle strade in quasi tutti i quartieri, dove l’acqua ha raggiunto un livello di preoccupante– scrive in una nota il Commissario Regionale dell’U.Di.Con Calabria, Nico Iamundo – una gravissima situazione che si è venuta a creare a seguito di un forte temporale sul reggino e sulla città di Reggio Calabria, poche ore fa. Poche ore di pioggia – continua Iamundo – sono sufficienti per mandare in tilt la viabilità del comune e questa non è la prima volta che accade. La situazione infatti è la stessa ogni volta che gli eventi atmosferici superano di pochissimo i livelli considerati normali e spesso la Protezione Civile e la Polizia Locale sono chiamate ad intervenire per ripristinare la sicurezza stradale ed a portare aiuto ai cittadini in difficoltà. Siamo vicini ai reggini – conclude Nico Iamundo – a quanti hanno subìto danni e si trovano in queste ore in difficoltà, ed auspichiamo che vengano immediatamente presi tutte gli opportuni provvedimenti per limitare questi tragici eventi”.