Alla scoperta del vecchio borgo calabrese di Roghudi su Rai5

21 Dicembre 2020 11:59

L’attore e fotografo Sandro Giordano va alla scoperta di Roghudi e della sua antica lingua lunedì 21 dicembre alle 20.20 su Rai5

Il vecchio borgo calabrese di Roghudi, abitato sin dall’anno mille e caratterizzato da una lingua tutta sua, fu dichiarato totalmente inagibile a seguito di due fortissime alluvioni nel 1971 e nel 1973. Attaccato ad uno sperone dell’Aspromonte, Roghudi non è mai stato dimenticato del tutto dai suoi vecchi abitanti. L’attore e fotografo Sandro Giordano, attraverso i panorami e le leggende dell’Aspromonte, va alla scoperta di Roghudi e della sua antica lingua, il Grecanico, in “Ghost Town”, in onda lunedì 21 dicembre alle 20.20 su Rai5 (canale 23).