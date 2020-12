Alex Zanardi, la splendida notizia dall’ospedale: fa ‘ok’ con la mano e riconosce la moglie, presto tornerà a parlare

21 Dicembre 2020 15:37

Buone notizie sulle condizioni di Alex Zanardi: il paraciclista risponde ai comandi, muove il capo e fa gesti basilari con le mani

Nelle ultime settimane si è parlato di meno delle condizioni di salute di Alex Zanardi, ma il ciclista italiano ha mostrato significativi miglioramenti che fanno ben sperare in vista di una sua completa guarigione. L’incidente dello scorso 19 giugno, l’impatto in handbike contro un camion durante una corsa benefica, è stato gravissimo. Tanti gli interventi che prima sono serviti a salvargli la vita, poi ad evitare complicazioni e a permettergli di ritornare alla sua vita normale. Per completare l’ultimo step la strada è ancora lunga, ma Alex Zanardi ha sempre dimostrato di essere un gran combattente. Dall’ospedale di Padova è arrivato un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del ciclista paralimpico. Zanardi risponde ai comandi, seppur solo con i gesti: fa il segno ‘ok‘ con il pollice, muove il capo e stringe la mano quando gli viene chiesto. Inoltre riconosce la moglie, rivolgendole spesso lo sguardo. Non può ancora parlare a causa della tracheotomia subita nelle scorse settimane, ma presto potrebbe tornare a farlo, quando i medici decideranno che sarà sicuro richiudere il foro presente. Segnali incoraggianti in vista di una completa guarigione futura.