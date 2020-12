E’ già Natale in riva allo Stretto: a Messina il Sindaco De Luca accende l’Albero [FOTO]

8 Dicembre 2020 14:22

Messina: l’Albero di Natale è allestito nell’atrio di Palazzo Zanca, mentre in sottofondo lo scenario è stato reso magico della musica della zampogna con il Maestro Felice Currò

“Messina non si rassegna e rilancia”. Lo ha scritto sui social il Sindaco Cateno De Luca che questa mattina ha acceso l’Albero di Natale Piazza Unione Europea. Un simbolo di speranza in un momento molto difficile per i cittadini messinesi, che nonostante il Coronavirus si apprestano ad onorare le festività natalizie. Sarà sicuramente un’annata molto particolare, ma è anche da questi momenti di normalità si può trovare la forza per andare avanti. Di seguito il post pubblicato su Facebook dal primo cittadino:

“Oggi a Piazza Unione Europea è stato dato l’avvio delle Festività Natalizie alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e della Giunta Municipale. È stata, inaugurata l’iniziativa “Green Innovation” promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda Speciale Messina Social City , finalizzata ad abbellire ed ornare con stelle di natale e ciclamini Piazza Unione Europea, asili e spazi verdi della Città con l’aiuto dei bambini speciali dei CSE. A seguire è stato acceso l’Albero di Natale, allestito nell’atrio di Palazzo Zanca allietato dal sottofondo della musica della zampogna con il Maestro Felice Currò. Un ringraziamento speciale a Roberta della compagnia Note Colorate che ci ha accompagnato con la sua meravigliosa voce e Messina Servizi per l’impeccabile servizio di pulizia della Piazza Municipale”.