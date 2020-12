Adama Traorè diventa un caso in Premier League: il boybuilder del calcio a secco di gol da un anno intero

29 Dicembre 2020 12:07

Adama Traorè sembra aver perso il suo talento: l’esterno spagnolo, famoso per il suo fisico da bodybuilder, non segna da un anno intero

Tutto muscoli e niente… talento. In Premier League rischia di prendere sempre più piede questa definizione per descrivere Adama Traorè, esterno spagnolo in forza al Wolverhampton, che da oltre un anno non segna un gol nel campionato inglese. Famoso per il suo fisico da bodybuilder e l’olio spalmato sulle braccia (come nei contest di Mr. Olympia!) per rendersi scivoloso alle trattenute degli avversari, Adama Traorè era stato una delle rivelazioni della stagione passata dei Wolves che si sono qualificati per l’Europa League arrivando a soli 7 punti dal piazzamento Champions League di Manchester United e Chelsea. Quest’anno però, Adama Traorè non si è ripetuto: il gol in campionato manca dal 27 dicembre 2019 contro il Manchester City, l’ultima rete in carriera è invece arrivata 2 mesi dopo,il 27 febbraio 2020 contro l’Espanyol in Europa League. Un digiuno di gol diventato ormai un caso: fisico da bodybuilder ma (a) secco nei gol.