Ad Aprile 2021 Sant’Antonio torna in Calabria

12 Dicembre 2020 12:18

“Posso annunciare con grande gioia che nel prossimo mese di aprile Sant’Antonio tornerà in Calabria dopo l’inaugurazione ufficiale del Cammino al Sud dello scorso settembre 2019. Come comunicato nella presentazione del Progetto “Antonio 20-22”, il Cammino della Reliquia del Santo partirà da Capo Milazzo e poi attraverserà i nostri territori. È una storia bellissima frutto del grande lavoro svolto in sinergia con Agesci, Masci, tanti cittadini e istituzioni che hanno dato l’anima per realizzare tutto questo. Il Cammino di Sant’Antonio si inserisce in “Antonio 20-22″ che è espressione dei Frati minori conventuali della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, voluto e ideato – insieme ai collaboratori laici – da alcune delle principali realtà della famiglia antoniana: la Basilica del Santo, il Messaggero di sant’Antonio, l’Associazione Cammino di sant’Antonio, il Centro Francescano Giovani – Nord Italia, la Peregrinatio Antoniana. W Sant’Antonio!”. Lo afferma in una nota il referente calabrese del Cammino di Sant’Antonio, Antonio Modaffari.