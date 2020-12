Spettacolo a Messina, Acr costretta ad inseguire per ben due volte: contro la Gelbison finisce 2-2. La nuova classifica

6 Dicembre 2020 16:33

Spettacolo e gol al Franco Scoglio di Messina: Acr e Gelbison impattano sul 2-2, con i giallorossi a recuperare per ben due volte

Spettacolo e tanti gol, per l’esattezza 4. Al Franco Scoglio di Messina, l’Acr di Novelli e la Gelbison fanno 2-2, nel recupero della 6ª giornata del girone I di Serie D. Giallorossi costretti ad inseguire gli ospiti per ben due volte, anche a causa di uno scatenato Uliano, autore di una doppietta. La prima rete è all’11’, pareggiata sette minuti dopo da Bollino, la seconda è a ridosso dell’intervallo, al 41′, ma è Addessi a ristabilire nuovamente i conti al 78′. Nessun salto in avanti per i siciliani, che guadagnano un punto e salgono a quota 9 in graduatoria, a -4 dal poker in testa. Domenica prossima il campionato riprende regolarmente dopo la lunga pausa di queste settimane. In basso la classifica aggiornata e il prossimo turno.