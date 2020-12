Acr Messina, i convocati di mister Novelli per il match in casa del Roccella

12 Dicembre 2020 19:27

I convocati del tecnico dell’Acr Messina Raffaele Novelli per il match in casa del Roccella

Dopo il pari interno contro la Gelbison della scorsa settimana, l’Acr Messina torna in campo e lo fa in casa del Roccella. Di seguito l’elenco dei convocati scelto per la sfida da parte di mister Novelli.

Portieri: Lai, Manno

Difensori: Mazzone, Cascione, Giofrè, Izzo, Sabatino, Lomasto, Boskovic, Bellopede

Centrocampisti: Aliperta, Cristiani, Saindou, Crisci, Lavrendi

Attaccanti: Bollino, Addessi, Arcidiacono, Cretella, Garofalo