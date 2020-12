Acr Messina-Castrovillari, attimi di tensione domenica fuori dallo stadio F. Scoglio: sassaiola al pullman dei calabresi

22 Dicembre 2020 16:04

Brutto gesto domenica durante il match del girone I di Serie D tra Acr Messina e Castrovillari: sassaiola contro il pullman dei calabresi

Attimi di tensione domenica in occasione di Acr Messina-Castrovillari, match del girone I di Serie D conclusosi sull’1-0. Come spiegato in una nota ufficiale dal club calabrese, il pullman della società ospitante è stato preso di mira da ignoti con una vera e propria sassaiola.

“A malincuore – si legge nel comunicato dei calabresi – in piena crisi pandemica dopo tantissimi sforzi economici che le società calcistiche dilettantistiche stanno sostenendo per portare avanti un campionato impegnativo sotto tanti punti di vista, Il Castrovillari Calcio 1921, deve portare agli onori della cronaca il vile attacco che durante la disputa dell’incontro di calcio Acr Messina – Castrovillari, ha visto protagonista l’autobus della propria squadra, delle autolinee Santoro, azienda che oramai da anni si occupa del trasporto della squadra rossonera. Il bus del Castrovillari Calcio è stato oggetto di Sassaiola, riportando danni al parabrezza anteriore. Il fatto si è verificato subito dopo il goal nel mentre il mezzo sostava nel recinto dell’antistadio “F. Scoglio”. Pare che alcuni facinorosi, abbiano scavalcato il recinto facendo registrare ancora una volta questi episodi deprecabili. Dopo rilevamenti delle forze dell’ordine presenti allo stadio la squadra a termine dell’incontro è stata scortata sino all’imbarcaderi dello stretto. Dopo la cordiale accoglienza ricevuta dalla società ACR Messina resta inspiegabile il danno che ha subito l’azienda Santoro, il loro settore autolinee e trasporti, sta attraversando un periodo non roseo. Volendo stigmatizzare l’accaduto l’auspicio è che non si verifichino mai più tali episodi criminosi”.

Anche l’Acr Messina ha preso le distanze dall’accaduto con una breve nota stampa: “In merito a quanto accaduto domenica scorsa nel piazzale interno dello stadio al Pullman della ditta Santoro – scrive il club giallorosso – la società ACR Messina, manifestando la propria solidarietà alla ditta calabrese ed al Castrovillari Calcio 1921, stigmatizza e condanna il gesto e qualsiasi comportamento di violenza che vada oltre il comportamento sportivo e macchi la reputazione della città di Messina”.