Argentina, 4 calciatori del Velez Sarsfield accusati di stupro: ci sarebbe anche un ex Serie A

5 Dicembre 2020 14:48

Quattro calciatori del Velez Sarsfield accusati di stupro: dalla testimonianza della vittima non è chiara la presenza dell’ex Genoa Ricardo Centurion

Brutte notizie extra-calcistiche per il Velez Sarsfield. Il club argentino non ha convocato 4 calciatori della rosa poichè si è parlato di un loro presunto coinvolgimento in una torbida vicenda. Una donna di 28 anni ha presentato denuncia di stupro presso la stazione di polizia di San Isidro, mettendo nei guai i 4 calciatori. La violenza si sarebbe consumata nel corso di una festa privata alla quale hanno partecipato una ventina di persone. Secondo quanto riporta Olè, dalla prima testimonianza della donna sarebbero coinvolti l’ex Genoa Ricardo Centurion e Juan Martin Lucero. Secondo una successiva testimonianza della donna però, Centurion e Lucero non sembrerebbero realmente coinvolti nella vicenda, ma è stato fatto il nome di un certo ‘Acunà’. La Procura continua le proprie indagini.