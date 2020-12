Champions League, Lazio di nuovo nella storia: raggiunti gli ottavi di finale dopo 20 anni!

8 Dicembre 2020 20:51

Dopo 20 anni, e per la terza volta nella sua storia, la Lazio ottiene il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: fondamentale il pari interno contro il Brugge

Lazio di nuovo nella storia. L’ultima volta fu esattamente 20 anni fa, nella stagione 2000-2001, quando ancora esisteva la seconda fase a gironi. Adesso, per i biancocelesti, nuovamente ottavi di finale, per la terza volta. Sotto il pantano dell’Olimpico succede di tutto, con ben tre gol nella prima mezz’ora e una Lazio due volte in vantaggio, prima con Correa e poi con Immobile su rigore, reti inframezzate dal momentaneo pari di Vormer. Per via dello svantaggio Dortmund in Russia, la squadra di Inzaghi potrebbe passare addirittura come prima. Ma poi tutto rischia di ribaltarsi. Il Borussia rimonta e passa primo, la Lazio si fa raggiungere al 76′ da Vanaken nonostante l’uomo in più (espulso al 39′ Sobol) e soffre nel finale. La traversa in pieno recupero salva Acerbi e compagni, che dopo 4 minuti di recupero possono finalmente esultare. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

ORE 18:55

Lazio-Club Brugge 2-2

Zenit-Borussia Dortmund 1-2

ORE 21:00

Barcellona-Juventus

Chelsea-Krasnodar

Dinamo Kiev-Ferencvaros

PSG-Basaksehir

Lipsia-Manchester United

Rennes-Siviglia

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1.

Girone E

Classifica: Chelsea 13, Siviglia 10, Krasnodar 4, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 13, Lazio 12, Brugge 7, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 15, Juventus 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 9, PSG 9, Lipsia 9, Istanbul 3.

