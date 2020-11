“No alla Zona Rossa in Calabria”: grande protesta dei sindaci calabresi, tutti in sit-in a Palazzo Chigi giovedì prossimo [DETTAGLI]

10 Novembre 2020 22:22

“No alla Zona Rossa in Calabria”: protesta dei sindaci calabresi, tutti in sit-in a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Alla manifestazione parteciperanno i primi cittadini delle 5 città capoluogo

L’istituzione della “Zona Rossa” in Calabria ha creato polemiche e proteste nel mondo politico ed economico della nostra regionale. Nelle principali città calabresi forte è stata la protesta da parte di coloro che si sentono defraudati dalla scelta del Governo Conte. La diatriba è proseguita e si è acuita con il caso Cotticelli e la nomina a commissario della sanità calabrese di Zuccatelli. Tutti questi motivi hanno portato l’Anci ad organizzare un sit-in di protesta con tutti i Sindaci a Roma per giovedì 19 novembre alle ore 12.00 davanti Palazzo Chigi. Alla manifestazione parteciperanno i primi cittadini delle 5 città capoluogo (Abramo, Falcomatà, Occhiuto, Limardo e Voce). Da sottolineare che proprio giovedì 19 potrebbe concludersi la “Zona Rossa” in Calabria.