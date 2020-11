Vuelta di Spagna 2020 – Trionfa Primoz Roglic, lo sloveno si prende maglia rossa e maglia verde: cancellata la beffa del Tour

8 Novembre 2020 18:17

Primoz Roglic vince la Vuelta di Spagna 2020 e conquista anche la maglia verde, ad Ackermann l’ultima tappa: la classifica generale conclusiva

Con la passerella conclusiva, nella domenica che porta a termine 3 settimane intense di ciclismo sulle strade spagnole, si chiude ufficialmente la Vuelta di Spagna 2020. Già vincitore da ieri, ma certificato ufficialmente quest’oggi, Primoz Roglic può festeggiare la seconda vittoria consecutiva della maglia rossa, alla quale aggiunge la maglia verde valevole per la classifica a punti: grazie a questo successo il ciclista sloveno riscatta la beffa del Tour de France perso alla penultima tappa. La maglia a pois blu per il migliore scalatore finisce sulle spalle di Guillaume Martin, a Mas la maglia bianca di miglior giovane. La tappa odierna è stata vinta in volata da Pascal Ackermann sul traguardo di Madrid.

La classifica generale finale della Vuelta di Spagna 2020:

1. Primož Roglic (Team Jumbo) 72h46’12”

2. Richard Carapaz +24”

3. Hugh Carthy +1’15”

4. Daniel Martin +2’43”

5. Enric Mas +3’36”

6. Wout Poels +7’16”

7. David De La Cruz +7’35”

8. David Gaudu +7’45”

9. Felix Großschartner +8’15”

10. Alejandro Valverde +9’34”