Volley, dopo l’impresa la Tonno Callipo torna in palestra: nel mirino c’è la gara con Trento

18 Novembre 2020 18:12

Dopo l’impresa del weekend, la Tonno Callipo torna ad allenarsi in vista del match di Trento

Ripresa degli allenamenti per Saitta e compagni. Nella giornata di ieri la squadra al completo, reduce dal roboante successo con la capolista Civitanova, è tornata in palestra per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida di campionato.

Dopo il lunedì di riposo, infatti, nella mattinata di martedì il gruppo squadra della Tonno Callipo e i collaboratori della società si sono sottoposti come da prassi ai tamponi di controllo prima della nuova settimana di lavoro nel rispetto della prevenzione sanitaria prevista dal protocollo.

Nel resto della mattinata i giallorossi suddivisi in due gruppi hanno lavorato in sala pesi per poi ritrovarsi oggi pomeriggio (mercoledì) sul campo del PalaValentia per svolgere la prima sessione d’allenamento tecnico della settimana.

Come disposto dalla Lega Pallavolo Serie A il prossimo avversario dei calabresi sarà l’Itas Trentino, gara inizialmente in programma lo scorso 8 novembre (nona giornata di Superlega) e rinviata a causa della positività al Covid-19 di tre atleti gialloblù. Un problema che continua a condizionare il percorso in campionato di diverse squadre tra cui quella squadra di coach Lorenzetti che ha disputato la sua ultima partita in trasferta domenica 1 novembre con Cisterna e dopo una serie di rinvii dovrebbe ritornare in pista sabato 21 novembre per affrontare Modena in casa.

Nessun impegno ufficiale in programma nel fine settimana invece per la formazione di Valerio Baldovin: l’incontro con Trento è in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 25 novembre alle ore 19.00 sul taraflex della BLM Arena.

“La squadra è ripartita con la consueta volontà di migliorarsi, con l’umiltà di chi sa mettersi in discussione e con l’impegno di chi ha intenzione di affrontare con serietà gli allenamenti. Siamo tutti consapevoli che non bisogna cullarsi sugli allori per quanto fino ad ora ottenuto. Sappiamo che ci aspettano ancora molteplici prove difficili e insidiose da affrontare. Da oggi saremo concentrati a preparare la gara con Trento avendo già messo in conto che dovremo dimostrarci comprensivi e flessibili nel caso di eventuali cambi di programma” commenta coach Baldovin.

Alla Callipo resta ancora da recuperare la gara interna del decimo turno con Cisterna.