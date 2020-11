Volley Reghion, proficuo allenamento congiunto con Pallavolo Crotone [FOTO]

1 Novembre 2020 12:40

La Volley Reghion ha svolto un proficuo allenamento contro Pallavolo Crotone: le foto e il racconto della sfida

Proficuo allenamento congiunto per la Volley Reghion sabato pomeriggio alla palestra dell’istituto Boccioni.

Le ragazze di Mister Monopoli sono scese in campo insieme alla Pallavolo Crotone, che attende anch’essa l’inizio del proprio campionato, quello di B2, seppur con lo slittamento di qualche giornata, proprio come in B1 che giocheranno le biancoblu.

Le reggine hanno tenuto bene il campo, mostrando una buona condizione atletica e buoni movimenti, tanto è vero che si sono visti pochi errori, nonostante fino a qualche giorno fa i loro allenamenti si erano svolti ad orari molto proibitivi, tali da rendere talvolta impossibile la partecipazione di qualche atleta. Si tornerà martedì ad allenarsi, sempre presso la palestra della scuola Boccioni, con la speranza di tornare a casa al Palacalafiore il prima possibile, Covid-19 permettendo.