Spagna, il portiere Carlos Aguayo come Taibi in Reggina-Udinese: si butta in avanti e segna un gran gol, ma poi succede l’imponderabile… [VIDEO]

3 Novembre 2020 18:46

Il portiere Carlos Aguayo, come fu per Taibi in quel Reggina-Udinese di 19 anni fa: si butta in avanti e segna, ma poi…

2001. Serie A. Reggina-Udinese. Amaranto sotto di un gol, all’87’ il portiere Massimo Taibi si butta in avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e realizza il gol del definitivo 1-1. E’ storia, ancora oggi, 19 anni dopo, con lo stesso Taibi a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club dello Stretto.

2020. Primera Regional, sesta divisione spagnola. Vinarós-Peñíscola. Il portiere Carlos Aguayo è nel “mucchio selvaggio”, per dirla alla Piccinini, riceve il pallone, lo stoppa, se lo aggiusta sul destro e conclude come se fosse un Cristiano Ronaldo qualunque. Peccato che poi, però, succeda l’imponderabile. Dopo aver festeggiato il gol del vantaggio coi compagni, infatti, l’estremo difensore ritorna felice verso la propria porta, ma si fa clamorosamente beffare da un tiro da metà campo della squadra avversaria. Dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo, da eroe a… “pollo” in meno di un minuto. In basso il VIDEO.