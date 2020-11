Villa San Giovanni, il Liceo “Nostro – Repaci” esempio di buona amministrazione della scuola a livello nazionale

15 Novembre 2020 15:08

Buona amministrazione Scolastica: tra gli istituti selezionati è presente il Liceo “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni. La lettera della componente genitori del consiglio d’istituto

“Tra i tanti istituti scolastici meritevoli di attenzione per la qualità dell’azione dirigenziale del preside ricordiamo gli istituti d’istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni (Rc) guidato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maristella Spezzano e il “Paschini-Linussio” di Tolmezzo (UD) guidato dal preside prof. Andrea Battaglia. I loro decreti rappresentano un ottimo esempio di buona amministrazione della scuola”, è quanto si legge in un’analisi pubblicata su orizzontescuola.it.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla componente genitori del consiglio d’istituto: “Il modello del liceo “Nostro Repaci” è citato come “ottimo esempio di una buona amministrazione” meritevole di attenzione per la qualità dell’azione dirigenziale. Come genitori vorremmo lodare l’impegno, il lavoro e la professionalità profuse in questi anni da tutte le compagini del nostro istituto, dimostrazione che il lavoro paga e in questo caso genera anche meritate soddisfazioni. Un riconoscimento particolare va alla nostra Dirigente per le competenze, lo spirito organizzativo ed il “Cuore” che impegna giornalmente nel portare avanti un progetto di scuola eccellente, ancor più prezioso perché ottenuto in situazioni generali molto difficili. Sicuramente molto ben coadiuvata dal personale che ha a disposizione, abbiamo avuto modo in questi anni di apprezzarla nella sua veste istituzionale, di constatarne la capacità organizzativa nel saper risolvere innumerevoli e complicati problemi che si sono susseguiti nel tempo, riuscendo a dipanare situazioni molto complesse, assicurando sempre ai nostri ragazzi la regolarità didattica e mantenendo costantemente un’ottima offerta formativa”.

La componente genitori del consiglio d’istituto: Rizzuto Albino, Vindigni Giorgio, Labate Sonia, Repaci Antonino.