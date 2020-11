Vialli mette in imbarazzo Ilaria D’Amico, la domanda è piccante: “quanti calciatori te l’hanno battuta?”

7 Novembre 2020 10:40

Gianluca Vialli rivolge una domanda piccante ad Ilaria d’Amico: l’ex attaccante chiede quanti calciatori ci abbiano provato con la bella conduttrice

Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha organizzato una diretta social con diversi grandi personaggi dello sport. Una chiacchierata simpatica e molto tranquilla, alla quale hanno preso parte anche grandi nomi come Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. In un momento di ‘tranquillità’, Gianluca Vialli ha deciso di mettere un po’ di pepe nella discussione. L’ex attaccante della Sampdoria ha colto al volo la presenza di Ilaria D’Amico, per diversi anni volto del calcio di Sky Sport, per farle una domanda un po’ piccante: “quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni?“. Alla reazione imbarazzata della ex conduttrice di Sky Sport, Vialli aggiunge: “sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata“. Ilaria d’Amico ironizza “ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa?“. Vialli conferma: “sì vero ma non mi haì mai dato una risposta soddisfacente“. “Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? – aggiunge Ilaria D’Amico che poi chiude il discorso – neanche uno questa è la risposta ufficiale“.