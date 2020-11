All’Unical interessante Corso di Alta Formazione in Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio

24 Novembre 2020 12:37

“Corso di Alta Formazione in Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio”, è quello offerto – nella sua prima edizione – dall’Unical

L’obiettivo principale del corso di alta formazione in “Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio” è quello di fornire una qualificata formazione post-universitaria a coloro che aspirano ad intraprendere o proseguire una carriera nel mondo del calcio, nonché quello di offrire agli operatori del settore la possibilità di completare ed aggiornare la propria formazione professionale.

Si tratterà di una “full immersion” nel mondo del calcio, mondo che sarà esplorato a 360 gradi e da tutte le angolature: quella sociale, quella economica, quella giuridica, quella medica, quella agonistica.

Il corso, alla sua prima edizione, intende anche contribuire a colmare qualche lacuna nell’offerta didattica calabrese post-universitaria: non esistono attualmente altri corsi simili, né esperienze di questo tipo sono state proposte in passato.

Esso avrà un taglio sia teorico che pratico: e proprio tale taglio pratico, oltre che didattico, costituisce appunto un “unicum” nel panorama formativo accademico, ed ambisce a fornire una buona preparazione di base per eventuali ed ulteriori approfondimenti.

L’idea sarebbe quella di attivare il prossimo anno accademico un vero e proprio Master per trattare determinati argomenti in maniera ancora più specialistica.

La partecipazione a questo corso, infatti, non richiede specifiche conoscenze di base, per cui potranno fare domanda di ammissione coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso di un titolo di studio almeno triennale conseguito in qualsiasi disciplina.

Chi sceglie di frequentare il corso come “uditore” potrà essere ammesso anche con un diploma di scuola media superiore.

Le diverse attività, sia teoriche che pratiche, previste nel progetto formativo saranno tenute sia da docenti universitari che da esperti operanti professionalmente nel panorama nazionale ed internazionale ai più elevati livelli.

Gli argomenti saranno affrontati in modo approfondito e i casi, tratti dalla realtà, vengono discussi e analizzati da tecnici e professionisti del mondo del calcio con estremo rigore e professionalità, esattamente come avviene nel mondo reale, per cui al termine del corso i partecipanti risulteranno in possesso di un’adeguata formazione, spendibile direttamente con i principali operatori del settore in maniera da poter cogliere eventuali opportunità di lavoro.

Il corso di alta formazione è il primo di una serie di iniziative che da un lato, appunto, vogliono fornire una preparazione adeguata con lo scopo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, e dall’altro colmare dei vuoti e/o completare l’offerta formativa e culturale della nostra Regione, diffondere nuovi saperi e nuova Cultura: ve n’è tanto bisogno!