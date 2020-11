Una calabrese tra i giudici di All Together Now su Canale 5

5 Novembre 2020 12:18

Roxy Colace farà parte del “Muro Umano” dello show musicale condotto da Michelle Hunziker: la prima puntata è in onda da ieri sera

Roxy Colace, attrice calabrese classe 1981, sarà fra i giudici del “Muro Umano” di “All Together Now – La musica è cambiata”, lo show musicale in onda da ieri sera (mercoledì 4 novembre) in prima serata su Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Michelle Hunziker. Ad affiancare la conduttrice ci sarà una “giuria vip” composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo che insieme al “Muro Umano”, composto da cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, valuterà le performance dei concorrenti.

La Colace, nata a Pargh elia, dopo il diploma in canto a Vibo Valentia e l’Accademia Teatro del Sogno di Roma, ha lavorato per tanti anni a teatro e in tv, prima al fianco di registi noti – tra cui Patrizio Cigliano, Sergio Colabona, Nicasio Anselmo, Paolo Ferrari, Renato Giordano, Ilenia Costanza, Selene Gandini – poi anche con “Cantigola”, spettacolo ‘tutto suo’ che racconta in chiave ironica e graffiante il dramma della ‘ndrangheta. Cantante, attrice, ballerina, comica e doppiatrice, sono in molti a ricordarla anche nel fortunato show comico “Made in Sud” e ne “Il boss dei comici” di La7. E non tutti sanno che è sua anche la voce del doppiaggio cantato di tanti personaggi femminili delle serie targate Walt Disney e Netflix.