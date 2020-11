L’ultimo messaggio di Maradona, spunta un vocale di WhatsApp per il fidanzato della ex compagna Veronica Ojeda [AUDIO]

30 Novembre 2020 16:17

L’ultimo messaggio di Diego Armando Maradona: spunta un vocale di WhatsApp rivolto al fidanzato della ex Veronica Ojeda

Il giornalista Luis Ventura ha reso pubblico l’ultimo messaggio audio inviato da Diego Armando Maradona a qualcuno. Presso il programma ‘Secretos Verdaderos’ di America Tv, è stato mandato in onda un vocale di WhatsApp che il ‘Pibe de oro’ ha inviato a Mario Baudry, nuovo fidanzato della ex compagna Veronica Ojeda, madre dell’ultimo figlio del fuoriclasse argentino, Diego Fernando.”Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio, però la trovo bene Vero, mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno”.